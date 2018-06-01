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كاريكاتير اليوم | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير اليوم

خرافة شعب

بتاريــخ : 18 يونيو 2018 / 14:28

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته لحضن والديه بالبيضاء

جد مُؤثر..دموع و فرحة أمام الكاميرا..اختفاء طفل صغير أيام العيد وهاشنو وقع لحظة عودته
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