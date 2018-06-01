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خرافة شعب

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 16:47

مواطن عراقي...أحسن دولة ممكن دوز فيها العيد هي المغرب لأنه بلد مستقر وآمن

مواطن عراقي...أحسن دولة ممكن دوز فيها العيد هي المغرب لأنه بلد مستقر وآمن
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