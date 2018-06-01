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خرافة شعب

بتاريــخ : 16 يونيو 2018 / 10:14

حـــالة جد مؤثرة تدمي القلوب لطفل يقرأ القرآن و يعاني من النمو البطيئ..لأصحاب القلوب الرحيمة

حـــالة جد مؤثرة تدمي القلوب لطفل يقرأ القرآن و يعاني من النمو البطيئ..لأصحاب القلوب الرحيمة
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