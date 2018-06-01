 بالفيديو | الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط (تسجيل كامل) ﻿

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خرافة شعب

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 12:20

بالفيديو | الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط (تسجيل كامل)

صلاة العيد
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