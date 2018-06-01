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خرافة شعب

بتاريــخ : 15 يونيو 2018 / 04:47

موقف غير متوقع/غدر/خيانة/ باعو القدس قبل من المغرب/هكذا رد مغاربة على الموقف السعودي و الاماراتي اتجاه المغرب في مونديال 2026

غدر/خيانة/ باعو القدس قبل من المغرب/هكذا رد مغاربة على الموقف السعودي و الاماراتي اتجاه المغرب
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