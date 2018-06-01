 شاب مغربي صريح..مبقيتش كنعتارف بالامارات و السعودية دولة إسلامية بعد موقفهم ضد المغرب و دابا الحْوالة غاليين عليهم ﻿

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خرافة شعب

بتاريــخ : 14 يونيو 2018 / 23:11

شاب مغربي صريح..مبقيتش كنعتارف بالامارات و السعودية دولة إسلامية بعد موقفهم ضد المغرب و دابا الحْوالة غاليين عليهم

شاب مغربي صريح..مبقيتش كنعتارف بالامارات و السعودية دولة إسلامية بعد موقفهم ضد المغرب
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