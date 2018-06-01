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خرافة شعب

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 18:03

لقطة اليوم من مقبرة الغفران..خلاو الباب و كينقزو من فوق السور باش يدخلو يْزورو

لقطة اليوم من مقبرة الغفران..خلاو الباب و كينقزو من فوق السور باش يدخلو يْزورو
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