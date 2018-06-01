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خرافة شعب

بتاريــخ : 13 يونيو 2018 / 17:31

خطير و بالفيديو..بائع متجول ماتو ليه ولادو بزوج بسبب الإهمال يُفجرها..أنا متضامن مع الممرضة اللي وقفوها عن العمل بمستشفى ابن سينا..السيدة قالت غير الحقيقة

خطير..بائع متجول ماتو ليه ولادو بزوج بسبب الإهمال يُفجرها..أنا متضامن مع الممرضة اللي وقفوها
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