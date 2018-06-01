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مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
بالفيديو..عينٌ على رسومات رائعة تُــزين مدينة الدارالبيضاء
مغاربة يُحاربون التمور الاسرائيلية في الأسواق المغربية خلال رمضــان
زووم
بيه فيه..فرق كبير بين تلاميذ زمان و ديال هاذ الوقت..شوفو كيفاش كانو كيدوزو الباك
كيداير السوق..الشريحة غالية بزاف فرمضان وهاشحال داير الثمن ديالها
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فيديو مثير..شوفو شنو وقع لـ ''مول كنز سرغينة'' فاش ملقاوش للكنز
فيديو: بفضل محمد صلاح منتخب مصر يحتل رتبة متقدمة من حيث اغلى المنتخبات المشاركة في كاس العالم...
بــووز
بكل صــراحة..مغربي يعترف..هذا هو السحور اللي كيديرو العيالات لراجلهم فالعواشر
غريب ..كيخرج الماء من دارو و كيبيعو لزوار المقبرة فكازا
#
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فطور مع ولاد الشعب
بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 19:00
فطــور مع ولاد الشعب..حالة جد مؤثرة من وجدة لعائلة بناتهم كبار ولكن عندهم عقل ديال أطفال صغار
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