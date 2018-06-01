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بتاريــخ : 11 يونيو 2018 / 21:37

غير متوقع..أول تصريح من دوار سرغينة عن واقعة الكنز الغريبة..طلعنا الجبل و قرا علينا الحديث وهاشنو وقع منين كتب الرمز

غير متوقع..أول تصريح من دوار سرغينة عن واقعة الكنز الغريبة..طلعنا الجبل و قرا علينا الحديث
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