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بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 19:04

بعد طول غيابها..الفنانة فاطمة وشاي تبوح بكل شيئ على مائدة إفطارها في جلسة عائلية..كندوز رمضان فالكوزينة وها علاش ماشاركتش فالأعمال الرمضانية و الفن ماشي هو هضرة الزنقة و تعواج الفم

بعد طول غيابها..الفنانة فاطمة وشاي تبوح بكل شيئ على مائدة إفطارها في جلسة عائلية
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