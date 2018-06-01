 فطور مع ولاد شعب.. قصة مؤلمة ممزوجة بالدموع ''لبا محمد'' ..مغربي قهراتو الظروف كفيف و كيعيش فبراكة دبال القصب لا ماء و لا ضوء ولا تلفاز بفاس ﻿

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بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 19:02

فطور مع ولاد شعب.. قصة مؤلمة ممزوجة بالدموع ''لبا محمد'' ..مغربي قهراتو الظروف كفيف و كيعيش فبراكة دبال القصب لا ماء و لا ضوء ولا تلفاز بفاس

فطور مع ولاد شعب.. قصة مؤلمة ممزوجة بالدموع لبا محمد
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