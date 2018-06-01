 فيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المصري إلى روسيا ﻿

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بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 13:26

فيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المصري إلى روسيا

المنتخب المصري يصل روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018
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