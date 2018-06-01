 فيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المغربي إلى روسيا ﻿

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بتاريــخ : 10 يونيو 2018 / 11:40

فيديو.. لحظة وصول بعثة المنتخب المغربي إلى روسيا

المنتخب المغربي يحط رحاله على الأراضي الروسية
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