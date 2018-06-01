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بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 22:10

بيه فيه..فرق كبير بين تلاميذ زمان و ديال هاذ الوقت..شوفو كيفاش كانو كيدوزو الباك

بيه فيه..فرق كبير بين تلاميذ زمان و ديال هاذ الوقت..شوفو كيفاش كانو كيدوزو الباك
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