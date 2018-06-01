 لأول مرة..عمــاد الدراج يفتح قلبه لشوف تيفي على مائدة الإفطــار..تعرضت للخيانة وهاشنو وقع ليا مع السيدة اللي كنت غادي نتزوج بيها وبعدت على الله بزاف ﻿

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بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 21:42

لأول مرة..عمــاد الدراج يفتح قلبه لشوف تيفي على مائدة الإفطــار..تعرضت للخيانة وهاشنو وقع ليا مع السيدة اللي كنت غادي نتزوج بيها وبعدت على الله بزاف

عمــاد الدراج يفتح قلبه لشوف تيفي على مائدة الإفطــار..تعرضت للخيانة وهاشنو وقع ليا مع السيدة ...
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