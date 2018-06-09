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بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 20:56

على المباشر: شاهد توافد الجمهور المصري لحضور التدريب الأخير و الاحتقال بالفراعنة قبل السفر الي روسيا

شاهد | توافد الجمهور المصري لحضور التدريب الأخير و الاحتقال بالفراعنة قبل السفر الي روسيا
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