 ملخص مباراة بولندا 2-2 الشيلي هدف ليفاندوفسكي و عودة قوية لزملاء فيدال تحضيرات كاس العالم ﻿

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بتاريــخ : 9 يونيو 2018 / 06:38

ملخص مباراة بولندا 2-2 الشيلي هدف ليفاندوفسكي و عودة قوية لزملاء فيدال تحضيرات كاس العالم

ملخص مباراة بولندا 2-2 الشيلي
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