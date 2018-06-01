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بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 23:04

أول خروج إعلامي للزوج اللي ولدات مرتو فالزنقة بفاس:ملقينا حتى طبيب و منين جاها الوجه فظهر المهراز خرجونا وولدات فالزنقة وكولشي كيتفرج فالدمايات

الزوج اللي ولدات مرتو فالزنقة بفاس:ملقينا حتى طبيب و منين جاها الوجه فظهر المهراز خرجونا
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