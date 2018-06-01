 فمغرب 2018..عائلات كيعيشو وسط كهوف مظلمة فقرية نواحي بني ملال:لاسبيطارات لا مدارس لا تلفزة.. كيضويو غير بالشمع ونداء مؤثر..بغينا نكونو بحال الأطفال ديال المغرب ﻿

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بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 19:12

فمغرب 2018..عائلات كيعيشو وسط كهوف مظلمة فقرية نواحي بني ملال:لاسبيطارات لا مدارس لا تلفزة.. كيضويو غير بالشمع ونداء مؤثر..بغينا نكونو بحال الأطفال ديال المغرب

فمغرب 2018..عائلات كيعيشو وسط كهوف مظلمة فقرية نواحي بني ملال:لاسبيطارات لا مدارس لا تلفزة
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