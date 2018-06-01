 صــادم و بالفيديو..تلميذ بْــغا يدوز الباك تعطل على الوقت و مخلاوهش يدخل..شوفو كيفاش تعاملو معاه الأمهــات اللي كيتسناو ولادهم حدا الثانويات ﻿

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بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 13:55

صــادم و بالفيديو..تلميذ بْــغا يدوز الباك تعطل على الوقت و مخلاوهش يدخل..شوفو كيفاش تعاملو معاه الأمهــات اللي كيتسناو ولادهم حدا الثانويات

صــادم..تلميذ بْــغا يدوز الباك تعطل على الوقت و مخلاوهش يدخل..شوفو كيفاش تعاملو معاه الأمهــات
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