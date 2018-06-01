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بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 12:56

تصريحات صادمة في قلب الدوار اللي هجمات عليه عائلة بالقنيطرة..هجمو علينا بالسيوفة و الجناوة و شرملو عائلة كاملة

تصريحات صادمة في قلب الدوار اللي هجمات عليه عائلة بالقنيطرة..هجمو علينا بالسيوفة و الجناوة
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