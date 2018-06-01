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بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 18:18

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة اللي ''مي'' عزيزة بالدموع..أم كانت جميلة و تشردت بعد وفاة زوجها و تحولت لـ''سْعاية'' فكازا

فطــور مع ولاد الشعب..قصة مؤلمة اللي مي عزيزة بالدموع..أم كانت جميلة و تشردت بعد وفاة زوجها
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