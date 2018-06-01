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بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 17:53

جد مــؤلم..طالب مغربي يبكي في رمضان ..منين مات الأب خويا مهندس دولة خدا ليه الإرث كامل وخلاني متشرد بعدما كنت عايش ففيلا كبيرة

طالب مغربي يبكي في رمضان ..منين مات الأب خويا مهندس دولة خدا ليه الإرث كامل وخلاني متشرد
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