 فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار ﻿

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بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 16:17

فضيحة و بالفيديو...تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج ومطالب بحماية الإرث الجيولوجي من الإندثار

تحويل موقع عالمي لآثار الديناصورات بأكادير لمربد سيارات من طرف وزارة التجهيز يخرج الساكنة للإحتجاج
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