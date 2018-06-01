 خطــير و بالفيديو:شــاب يعاني من إعاقة ذهنية تكرفصو عليه وشرملوه فعضوه الذكري حدا الخيرية ديال عين الشق فكــازا فرمضان ﻿

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البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

بتاريــخ : 6 يونيو 2018 / 00:17

خطــير و بالفيديو:شــاب يعاني من إعاقة ذهنية تكرفصو عليه وشرملوه فعضوه الذكري حدا الخيرية ديال عين الشق فكــازا فرمضان

شــاب يعاني من إعاقة ذهنية تكرفصو عليه وشرملوه فعضوه الذكري حدا الخيرية ديال عين الشق فكــاز..
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