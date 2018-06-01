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بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 18:44

بالفيديو..بوسعيد يرفض الاعتذار للمغاربة في البرلمان وهاشنو وقع‎

شاهد ما حدث اليوم في البرلمان المغربي احراج الوزير الذي وصف المغاربة بالمداويخ بسبب حملة المقاطعة
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