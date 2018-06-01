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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 17:47

لأول مرة و بعيدا عن السياسية..في مائدة إفطار رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران..كندوز رمضان غير فالصلاة و النعاس و الملك محمد السادس كان قاسح معايا فمرحلة تشكيل الحكومة ولكن خلاليا الحرس الخاص

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