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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 10:57

بالفيديو.. بعد استبعاد بانون من اللائحة النهائية لمونديال روسيا رونار يعلق: فضلت نستفد من مهاجم زايد والتشكيلة مازال تقدر تغير !

الناخب الوطني هيرفي رونار يشرح اختياراته بعد الإعلان عن لائحة 23 لاعبا لمونديال روسيا
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