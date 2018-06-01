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بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 01:46

لأصحاب القلوب الرحيمة..أم تناشدكم..ولادي عندهم إعاقة و أنا ساكنة غير فالكاريان فكازا

لأصحاب القلوب الرحيمة..أم تناشدكم..ولادي عندهم إعاقة و أنا ساكنة غير فالكاريان فكازا
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