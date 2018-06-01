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بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 21:57

فــطور مع ولاد الشعب..مُسن مغربي يعيش وحيدا بعدما جراو عليه ولادو جبراتو الظروف يدوز رمضــان غير فالزنقة..حكاية مؤلمة من فاس إلى وجدة

فــطور مع ولاد الشعب:مُسن يعيش وحيدا بعدما جراو عليه ولادو جبراتو الظروف يدوز رمضــان غير فالزنقة
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