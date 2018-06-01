 لأول مرة فــطور رمضان في منزل المغني اللي دار البوز ''يونس بولماني''..مكنعاونش مراتي فالكوزينة والشهرة خدات ليا حريتي..هاشنو بغيت نقول لسلمى رشيد و ها علاش مغاديش نشارك فموازين ﻿

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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 21:56

لأول مرة فــطور رمضان في منزل المغني اللي دار البوز ''يونس بولماني''..مكنعاونش مراتي فالكوزينة والشهرة خدات ليا حريتي..هاشنو بغيت نقول لسلمى رشيد و ها علاش مغاديش نشارك فموازين

فــطور رمضان في منزل المغني اللي دار البوز يونس بولماني..
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