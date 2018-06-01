 أول تصريح للشابة اللي شرملها ''شفار'' فكازا بحي التشارك نهار رمضان بالدموع..ماحنش فيا وكنت غادا خدامة غير على راسي و ميمتي ﻿

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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 21:48

أول تصريح للشابة اللي شرملها ''شفار'' فكازا بحي التشارك نهار رمضان بالدموع..ماحنش فيا وكنت غادا خدامة غير على راسي و ميمتي

أول تصريح للشابة اللي شرملها شفار فكازا بحي التشارك نهار رمضان بالدموع..ماحنش فيا
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