 حصري و بالفيديو..عبدالإله بنكيران للمقاطعين : وقفوا حملة مقاطعة الحليب رَاه الفلاح الصغير هو اللي متضرر ﻿

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بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 11:15

حصري و بالفيديو..عبدالإله بنكيران للمقاطعين : وقفوا حملة مقاطعة الحليب رَاه الفلاح الصغير هو اللي متضرر

تصريح مثير من بنكيران بخصوص المقاطعة: الناس خاصهم يوقفو حملة مقاطعة الحليب..
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