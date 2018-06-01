 أول خروج إعلامي لنائب رئيس المجلس البلدي بالجديدة اللي حْــرق راسو بليصانص..الظلم و الحكرة خلاوني نفكر فالانتحار وكنطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل ﻿

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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 2 يونيو 2018 / 15:07

أول خروج إعلامي لنائب رئيس المجلس البلدي بالجديدة اللي حْــرق راسو بليصانص..الظلم و الحكرة خلاوني نفكر فالانتحار وكنطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل

أول خروج إعلامي لنائب رئيس المجلس البلدي بالجديدة اللي حْــرق راسو بليصانص..الظلم و الحكرة
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