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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 19:26

أقوى رد..سعيدة شرف ترد على الناس اللي انتاقدو الملحمة..سعيد الناصري اللي كيعايروه دار كولشي من جيبو وحتى واحد فينا مشارك باش ياخد "كْريمة" وهذا موقفي من تصريح ليلى حديوي

أقوى رد..سعيدة شرف ترد على الناس اللي انتاقدو الملحمة..سعيد الناصري اللي كيعايروه دار كولشي
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