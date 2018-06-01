 شيخ مغربي يقصف المصلين الذين يتصنعون البكاء في الدعاء خلال شهر رمضان ﻿

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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 15:14

شيخ مغربي يقصف المصلين الذين يتصنعون البكاء في الدعاء خلال شهر رمضان

تصنع البكاء في الدعاء خلال شهر رمضان !! الشيخ سعيد الكملي
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