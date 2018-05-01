 في أول خــروج إعلامي..تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب ''شرع اليد'' رفقة فتاة ضواحي آسفي ..18 العام و حنا مزوجين و لكن.. ﻿

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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 1 يونيو 2018 / 02:51

في أول خــروج إعلامي..تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب ''شرع اليد'' رفقة فتاة ضواحي آسفي ..18 العام و حنا مزوجين و لكن..

تصريح مُثير وغير متوقع لزوجة الخطاف اللي شرملوه صحاب شرع اليد رفقة فتاة ضواحي آسفي
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