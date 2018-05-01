 لليوم الرابع على التوالي..عائلة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة تنتظر جثة ابنها وهذا ما يقع أمام الشاطئ ﻿

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الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 22:13

لليوم الرابع على التوالي..عائلة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة تنتظر جثة ابنها وهذا ما يقع أمام الشاطئ

لليوم الرابع على التوالي..عائلة الشاب اللي غرق فشاطئ زناتة تنتظر جثة ابنها وهذا ما يقع أمام الشاطئ
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