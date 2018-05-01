 بالفيديو..برلمانية جبدات فيديو للداودي ديال 2009 فاش كان تيدافع على الشعب على المباشر..شوفو ردت فعلو كيفاش كانت‎ ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 04:00

بالفيديو..برلمانية جبدات فيديو للداودي ديال 2009 فاش كان تيدافع على الشعب على المباشر..شوفو ردت فعلو كيفاش كانت‎

2009 برلمانية جبدات فيديو للداودي ديال فاش كان تيدافع على الشعب على المباشر
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