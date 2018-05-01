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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 30 ماي 2018 / 00:19

بالفيديو.دقائق قبل موعد الإفطار..لحظة مرور الموكب الملكي من شارع محمد السادس بالبيضاء

دقائق قبل موعد الإفطار..لحظة مرور الموكب الملكي من شارع محمد السادس بالبيضاء
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