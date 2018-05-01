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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 18:45

فــطور مع ولاد الشعب من حد السوالم..عين على معاناة عائلة حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة بعد هدم منزلهم

فــطور مع ولاد الشعب من حد السوالم..عين على معاناة عائلة حكمات عليهم الظروف يفطرو فالزنقة
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