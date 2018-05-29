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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 15:14

قربالة..الداودي ترمضن عليهم فالبرلمان بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأولية فرمضان..شوفو أشنو دار

قربلة اخرى في البرلمان(29/5/2018}مشادات كلامية بين الداودي والمستشار حول مراقبة الأسعار المقاطعة.
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