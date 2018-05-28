 ''عـــبير'' قصة الشابة المتشردة تعود للواجهة بعدما خرجات من الخيرية فكازا..وخا تخلات عليا بغيت غير نشوف الأم ديالي..نداء مؤثر ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 13:01

''عـــبير'' قصة الشابة المتشردة تعود للواجهة بعدما خرجات من الخيرية فكازا..وخا تخلات عليا بغيت غير نشوف الأم ديالي..نداء مؤثر

عـــبير قصة الشابة المتشردة تعود للواجهة بعدما خرجات من الخيرية فكازا...
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