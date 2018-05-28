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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 12:05

في أول خروج إعلامي..سعيد الناصري يُفــجرها..أنا جاني العمل جاهز و اللي كينتاقد الملحمة فاشل وماشي وطني

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