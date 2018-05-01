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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 15:45

بالفيديو | 5 أيام قبل الامتحان الجهوي.. ها كيفاش خاصكم تعاملو مع المواد الأدبية ( الحلقة الثانية مع هشام الواقف)

الحلقة 2 سلسلة الاستعداد للامتحان الجهوي( منجهية مراجعة المواد الادبية + اللغة الفرنسية )
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