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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 20:13

الأمل يولد من رحم المعاناة أحيانا.. ولادة الطفل ''معجزة'' على متن سفينة إغاثة قادمة من ليبيا…

الأمل يولد من رحم المعاناة أحيانا.. ولادة الطفل معجزة على متن سفينة إغاثة قادمة من ليبيا…
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