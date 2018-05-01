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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 13:02

أم غزل.. بنتي كانت كتقول للسيدة اللي خطفاتها "ماما" وأنا بعيدة على المقاطعة حيث بصح خطفوها ليا بنتي

بنتي كانت كتقول للسيدة اللي خطفاتها ماما وأنا بعيدة على المقاطعة حيث بصح خطفوها ليا بنتي
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