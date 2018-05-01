 ابنة مهندس الدولة للي قتلاتو معلمة: ''قتلات ليا الأب ديالي وخلاتني بلا أب بلا والو''..تصريح يدمي القلوب ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 10:40

ابنة مهندس الدولة للي قتلاتو معلمة: ''قتلات ليا الأب ديالي وخلاتني بلا أب بلا والو''..تصريح يدمي القلوب

ابنة مهندس الدولة للي قتلاتو معلمة: قتلات ليا الأب ديالي وخلاتني بلا أب بلا والو..
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