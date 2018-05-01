 الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎ ﻿

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فلتات لسان وزراء العثماني

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 19:00

الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎

الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎
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